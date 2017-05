Vittorio Veneto, ecco tutti i terreni non montani soggetti ad IMU

VITTORIO VENETO Dall’anno 2016 i terreni ubicati in zona montana o collinare, posseduti da soggetti che non siano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all’IMU. Il Comune di Vittorio Veneto è individuato come "parzialmente montano" e pertanto i terreni ricadenti al di fuori di questa classificazione sono assoggettati ad IMU. In questi giorni, a questi proprietari di terreni che dovranno versare l’IMU, rilevati dalle banche dati in possesso del Comune, è stata spedita una comunicazione per facilitare le operazioni di calcolo e versamento dell’imposta che dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2017.

Nel sito internet istituzionale www.vittorioveneto.gov.it, nel servizio IUC Imposta Unica Comunale, è disponibile l’elenco dei terreni non montani con l’indicazione del reddito dominicale necessario per effettuare il calcolo dell’imposta da versare e anche una mappa del nostro territorio per individuare più facilmente il proprio terreno. L’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento (email tributi@comune.vittorio-veneto.tv.it - Telefono 0438 569410).