"Che musica!": inaugurato a Silea il nuovo ampliamento della scuola di musica

SILEA Domenica dedicata alla valorizzazione della musica e delle eccellenze del territorio nel comune di Silea, grazie agli eventi di “Che musica!”, organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con la scuola di musica “Andrea Luchesi”, che si sono aperti con la cerimonia inaugurale dell’ampliamento della scuola di musica, a ribadire l’importanza di un luogo di aggregazione e crescita culturale che offre a bambini, ragazzi ed adulti la possibilità di esprimersi attraverso la musica.

Nel corso del pomeriggio si sono succeduti il tradizionale concerto di Buon Anno, tenuto dagli insegnanti-artisti della Scuola di Musica “Andrea Luchesi”, e la consegna del “Premio Città di Silea 2017” al Comm. Giuseppe Zanini, vicepresidente della ditta “Comas S.p.A. Tobacco Machinery”, con sede in via Cendon 1 a Silea. Il premio è stato conferito in virtù dei meriti conseguiti nello svolgimento dell’attività professionale in ambito nazionale ed internazionale e per l’impegno che da oltre quarant’anni porta sviluppo al tessuto produttivo del nostro territorio.

Infine, l’Amministrazione comunale ha premiato alcuni giovani sportivi che si sono distinti per impegno e capacità: Jacopo Bonato, per i risultati conseguiti nella pratica della scherma con l’arma del fioretto; Andrea Stefani, per i risultati conseguiti nella pratica della Pallacanestro e per essersi distinto come miglior giocatore; Zeudi Zuin, per i risultati conseguiti nel Pattinaggio Artistico e per la passione e l’impegno con cui si è resa un esempio ed una guida per le sue giovani allieve; Associazione Canoa Club Sile, per gli importanti traguardi sportivi raggiunti e per la sempre attiva collaborazione.