Asolo Fashion Lab: inaugurata nel borgo trevigiano la nuova accademia della moda

ASOLO All’ombra della Fornace di Asolo, sede di Confartigianato Asolo-Montebelluna e della fondazione "La Fornace dell’Innovazione", è nata nella mattinata di giovedì 15 febbraio, la nuova Accademia della Moda di Asolo.

Denominata Asolo Fashion Lab, per rendere omaggio all’eccellenza di uno dei borghi più belli d’Italia, la nuova accademia della moda nasce dalla duplice esigenza di affrontare le richieste del mercato e di gestire il problema relativo al ricambio generazionale in azienda. “Il nostro tessuto produttivo riceve richieste di produzione dei maggiori player del mondo della moda internazionale in quanto le nostre manifatture sono riconosciute come artigianato d’eccellenza – dichiara Fausto Bosa Presidente di Confartigianato Asolo-Montebelluna – Dobbiamo però anche essere consapevoli che il 33% delle aziende artigiane del settore ha titolari con un’età superiore ai 55 anni e risultano scoperti nel passaggio generazionale, anche sul fronte delle maestranze qualificate. Garantire un adeguato ricambio generazionale risulta quindi fondamentale per non andare a perdere irrimediabilmente il patrimonio di competenze artigiane e, di conseguenza, i fatturati generati da queste realtà produttive.”

Si spiega così la nascita di questo polo formativo pensato per i giovani interessati a collocarsi nel mondo della moda ma anche per le aziende che già vi operano e non trovano, a livello regionale, un’adeguata offerta di servizi tecnici qualificati a supporto delle varie fasi della produzione e della commercializzazione, anche sui mercati stranieri. Il progetto, che nasce dalla sinergia tra Fondazione la Fornace dell’Innovazione, Fashion Innovation Future, Confartigianato Marca Trevigiana, Confartigianato AsoloMontebelluna, Istituti Filippin, e che vede il coinvolgimento di Cà Foscari e del Politecnico Calzaturiero, si prefigge di formare le diverse figure professionali: modellista Cad, Fashion Designer, Campionarista, Fashion Stylist, Confezionista, Fashion Marketing, Fashion Event Manager, Make Up Professionist. I corsi di formazione, con caratteristiche specifiche per ogni tipologia, verranno svolti per la parte teorica e pratica presso La Fornace di Asolo e per la parte “digitale” presso il nuovissimo fab lab degli Istituti Filippin di Paderno del Grappa. In aggiunta ai corsi professionali, l’Accademia propone corsi di immagine e personalità per le persone che intendono migliorare il proprio modo di presentarsi e la percezione di sé. Il 23 e 24 Marzo 2018 in contemporanea presso gli Istituti Filippin e la Fornace di Asolo si svolgeranno gli open days di Asolo Fashion Lab: “Sogni nel cassetto” è il nome dei workshop aperto a tutti i giovani, un’occasione imperdibile per immergersi in una realtà aziendale simulata e testare le proprie aspirazioni. "Questo nuovo polo scolastico è una vera e propria garanzia per il futuro del comparto della moda in Veneto, legato profondamente alle nostre tradizioni" ha dichiarato il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, presente all'inaugurazione dell'accademia. Una nuova fabbrica di talenti, già pronta a coltivare le nuove e giovani eccellenze della provincia di Treviso.

