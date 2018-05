Mostra "Vittorio Ventennio": ecco 45 scatti inediti che attraversano il regime fascista

VITTORIO VENETO Sabato alle ore 18 sarà inaugurata la mostra fotografica "Vittorio Ventennio" presso il Palazzo Minucci De Carlo di Vittorio Veneto con scatti provenienti dall'archivio fotografico "Alfredo Marin". Lo “Studio fotografico Alfredo Marin” apre in via Lioni a Vittorio Veneto nel marzo 1921 e per i successivi settantacinque anni, gli scatti di Alfredo prima e del figlio Raffaello poi, aggiungeranno preziosi tasselli al racconto per immagini di Vittorio Veneto, immortalando eventi, luoghi e momenti della vita cittadina. Nell’esposizione ospitata nel Salone di Palazzo Minucci De Carlo, troveranno posto 45 scatti inediti che attraversano il Ventennio di regime fascista: dalle parate militari alla visita di Benito Mussolini e Umberto di Savoia per i festeggiamenti del Ventennale della Grande Guerra. “Vittorio Ventennio” completa “Vittorio Trenta Sessanta” l'altra mostra allestita presso il Museo del Cenedese sempre con scatti inediti di Vittorio Veneto provenienti del Fondo Marin (a cui va il ringraziamento di MAI Associazione Culturale) che vanno dagli anni Trenta agli anni Sessanta.

Hanno collaborato all'iniziativa la Fondazione Minuccio Minucci con il suo Presidente Ing. Luigi Marson, La Tenda Tv e lo storico Franco Giuseppe Gobbato. L’iniziativa è Patrocinata dal Comune di Vittorio Veneto ed è stata realizzata grazie anche al supporto di ABS Group e Banca della Marca – Filiale di San Giacomo di Veglia.

La mostra rimarrà allestita fino al 9 settembre 2018. Orari di apertura: sabato 10-12 e 16.30-18.30, domenica 10-12 e 15.30-19.30.