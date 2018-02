A Ponzano inaugurati i nuovi orti urbani: un polmone verde nel cuore della città

PONZANO VENETO Sabato mattina, alle ore 11.30, si è svolta la cerimonia di inaugurazione degli orti urbani di via Ruga a Ponzano Veneto. Nonostante alcuni servizi, come la distribuzione dell'acqua e la casetta per il deposito attrezzi, non siano ancora attivi, l'inaugurazione ha riscosso un discreto successo tra i cittadini che, grazie anche a una bella mattinata soleggiata, hanno affollato con curiosità la nuova area verde della città.

La prossima settimana, l'amministrazione comunale ha deciso di organizzare uno speciale incontro tra i "coltivatori" per eleggere il comitato che dovrà occuparsi della gestione degli orti. Il vicesindaco Renzo Trevisin ha comunque assicurato che in una quindicina di giorni la questione dovrebbe essere risolta con l'elezione del comitato e l'occupazione degli ultimi orti ancora disponibili. I cittadini interessati ad acquisirne uno potranno presentarsi nei prossimi giorni al municipio di Ponzano e chiedere informazioni per presentare l'apposita domanda di richiesta.

Gallery