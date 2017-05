Inaugurazione terrazza estiva del Mandrillo con i Cadillac Circus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Mandrillo Treviso è lieta di invitarvi alla prima di una serie di serate a tema che vedranno artisti poliedrici che si esibiranno nel vostro speciale dopo cena. Partiamo con questo primo evento per l'arrivo della bella stagione e l'apertura della nostra terrazza estiva, proponendovi: Ore 20.30 cena dedicata SU PRENOTAZIONE: > ANTIPASTO: • Flan di Carciofi con fonduta di Brie • Burratina con datterini • Crudo di Parma > PRIMO • Risottino alle erbe spontanee > SECONDO • Tagliata al rosmarino con contorni misti > DOLCE DELLA CASA > ACQUA • VINO • CAFFE' Costo della cena € 27,00 SOLO SU PRENOTAZIONE Michele: 3485830095 in alternativa MENÙ À LA CARTE. > CONSIGLIO: Prenotate in tempo per riservare il vostro posto in Terrazza! :)

Ore 22.00 Evento live con i Cadillac Circus ovvero canzoni, art performance tra musica e circo. ������ Con Stephen Hogan (vox & performance) Luca Gallina (electric guitar, looper & vox). La musica incontra circo, teatro e magia. Il surreale Stephen Hogan e le architetture sonore della chitarra di Luca Gallina, fanno di Cadillac Circus uno spettacolo unico nel suo genere. Il repertorio è composto da interludi strumentali e canzoni di autori contemporanei e non, rivisti da un originale prospettiva sonora. Campioni di chitarra real time sono lo sfondo musicale su cui Stephen riversa la sua poliedricità artistica. La bravura di questi artisti è quella di coinvolgere il proprio pubblico, ammaliandoli con un mix di arti performanti, che terrà ogni persona incollata alla sedia per tutta la durata dello show. Affascinanti melodie, surreali situazione e tanto divertimento. ___________________ Per info & prenotazioni: Michele: 3485830095