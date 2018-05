Incendio in abitazione, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

PREGANZIOL Incendio in un'abitazione questa notte in via Schiavonia 49, nel comune di Preganziol. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti questa notte, sabato 26 maggio, verso le 4.30 dopo la chiamata della famiglia che aveva notato del fumo uscire da una camera-studio. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme ed ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del mobilio andato distrutto dalle fiamme ma anche per cercare di capire quali possano essere le cause di questo incendio, riconducibili molto probabilmente ad un malfunzionamento dell'impianto elettrico. La casa è ad ora parzialmente inagibile e le indagini sono ancora in corso. Fortunatamente non ci sono stati feriti.