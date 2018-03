A fuoco il camino, intervengono i vigili del fuoco

SARMEDE Fiamme in un abitazione ieri sera, venerdì 9 marzo, verso le 20.40, a Sarmede in via Soccosta 24. Il rogo è nato dall'incendio di un camino all'interno di una taverna per poi propagarsi in tutta la stanza. Parrebbe fortunatamente che non ci siano state chiamate di soccorso per feriti o intossicati. Dopo aver spento il fuoco la squadra dei vigili del fuoco di Conegliano ha messo in sicurezza le strutture.