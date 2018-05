Soggiorno-stireria a fuoco, pompieri al lavoro a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO Incendio ieri pomeriggio, venerdì 25 maggio, in una abitazione privata in via Aleardi 14/A, nel comune di Vittorio Veneto. L'incendio parrebbe essere divampato da un soggiorno-stireria causando molti danni anche nel resto della casa. Gli uomini dei vigili del fuoco di Treviso hanno lavorato a lungo per riportare la situazione sotto controllo. Fortunatamente parrebbe non esserci nessun ferito.