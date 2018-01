Incendio alla Milldue: l'azienda punta a ripartire il prima possibile

RIESE PIO X Dopo il devastante incendio scaturitosi alla Milldue di Riese Pio X, l'azienda trevigiana ha voluto rassicurare dipendenti e fornitori sul prossimo futuro. "La nostra azienda ha avuto un grave danno" esordiscono i vertici della Milldue "Ma al momento l’obiettivo è la riattivazione dei processi produttivi anche trasferendo temporaneamente alcune attività intermedie e di assemblaggio". Il trasferimento temporaneo dalla sede di Riese si renderebbe necessario solo se gli accertamenti da parte delle autorità dovessero andare avanti più del previsto.

Milldue è comunque orientata alla conservazione di tutto il cospicuo portafoglio ordini riprendendo al più presto il flusso delle consegne. Questo garantirà stabilità economica alle circa cinquanta famiglie dei dipendenti e all’indotto dei fornitori e dei terzisti. La nota dell'azienda trevigiana si chiude con queste parole: "Vogliamo ringraziare tutte le autorità per il supporto ricevuto, sia morale che materiale ed in particolare i vigili del Fuoco che con la loro azione hanno consentito il salvataggio della palazzina uffici e di tutto il suo contenuto, i carabinieri tutti, il sindaco, l’amministrazione comunale e Unindustria Treviso. Vogliamo inoltre ringraziare gli assicuratori per l’immediato intervento ed il supporto tecnico che ci stanno dando. Speriamo di ripartire il prima possibile".