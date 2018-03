Incendio nella notte, le fiamme colpiscono l'Old Star American Diner

SAN VENDEMIANO Incendio nella notte all'Old Star American Diner di via Friuli 11B, a San Vendemiano. L'allarme è scattato alle 2, di lunedì 19 marzo, facendo intervenire immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco da Conegliano e Vittorio Veneto. Ad essere colpita dalle fiamme è stata la zona della cucina. Fortunatamente non ci sono feriti e non si riportano nemmno gravi danni alla struttura ma le pareti sono completamente annerite dal fumo rendendo di fatto il locale inagibile. I pompieri sono rimasti al lavoro fino alle 5 per spegnere il principio d’incendio e disperdere il fumo. Probabilmente a scatenare il tutto un corto circuito di uno degli elettrodomestici della cucina.