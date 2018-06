Incendio in un appartamento di Conegliano: famiglia salvata dai vigili del fuoco

CONEGLIANO E' stato provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco in una palazzina di viale Trento e Trieste a Conegliano dove una famiglia cinese residente in un appartamento del terzo piano ha rischiato di rimanere intossicata a causa di un incendio divampato all'improvviso da un divano andato a fuoco.

Il rogo è iniziato nel pomeriggio di domenica quando all'interno dell'appartamento si trovavano la mamma e uno dei bambini della famiglia cinese. La signora, sorpresa dalle fiamme improvvise, ha pensato di mettersi al riparo insieme al figlio sul terrazzino dell'appartamento, chiamando da lì i soccorsi. Per sua fortuna, pochi minuti dopo sul posto sono intervenuti i pompieri di Conegliano che sono riusciti a mettere in salvo sia la madre che il figlio e a consegnarli alle cure del Suem 118. L'intervento dei pompieri ha fatto sì che le fiamme rimanessero isolate al solo appartamento occupato dalla famiglia cinese e non anche al resto della palazzina. L'arrivo dei soccorsi ha però generato un grande trambusto nell'intero condominio. L'appartamento andato a fuoco è stato dichiarato inagibile, mentre madre e figlio sono stati portati in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Oltre a un lieve principio d'intossicamento, i due non sarebbero in condizioni gravi. In viale Trento e Trieste la situazione è tornata alla normalità solo in serata.