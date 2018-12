Silos pieno di segatura prende fuoco: sul posto vigili del fuoco da tre comuni

Quasi 24 ore per spegnere un rogo e mettere in sicurezza l'intera area interessata dalle fiamme. Questo quanto stanno affrontando, ormai da molteplici ore, diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Conegliano, Motta di Livenza e Gaiarine. Erano infatti circa le ore 15 di venerdì quando, all'interno dell'azienda Attimec Italia di via Giulio Cesare a Codognè, un silos contenente segatura ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. Fortunatamente in breve tempo sono giunti sul posto i pompieri che hanno così impedito che le fiamme divampassero anche nel resto delle strutture adiacenti e di proprietà dell'azienda che progetta e realizza ante cucina e complementi d'arredo. Una volta però spento l'incendio le operazioni stanno ora continuando per svuotare il silos stesso e per mettere in sicureza tutta l'area.