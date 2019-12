Auto avvolta dalle fiamme in autostrada: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti alle ore 15 di lunedì 16 dicembre per un incendio divampato in A27 nel territorio comunale di Casale sul Sile. Un auto alimentata a gasolio che stava viaggiando in direzione Mestre è stata avvolta dalle fiamme per un guasto improvviso.

Il conducente del veicolo è riuscito ad accorgersi in tempo del problema, accostando il veicolo a lato della carreggiata e riuscendo a mettersi in salvo prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme. Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i pompieri che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area dell'incendio. L'operazione ha richiesto diversi minuti prima che la situazione potesse tornare del tutto alla normalità ma l'autostrada non è mai stata chiusa. Limitati i disagi alla viabilità che ha subito leggeri rallentamenti solo poco dopo lo scoppio dell'incendio.