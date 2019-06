Auto prende fuoco lungo la A27: circolazione bloccata per permettere i soccorsi

Pomeriggio domenicale impegnativo per i vigili del fuoco di Treviso. A tenere impegnate ben due squadre dei pompieri è difatti stato un incendio ad a piccola utilitaria in corsa lungo la A27 in direzione Venezia, circa 4 chilometri dopo lo svincolo autostradale di Treviso Sud. Ancora sconosciute le cause di innesco, ma viste le alte temperature esterne potrebbe essersi trattato di un cortocircuito. In ogni caso l'immediato intervento dei vigili del fuoco di Treviso ha permesso di contenere i danni al solo veicolo, andato completamente in fiamme. Nessuno è quindi rimasto ferito, ma la circolazione stradale è stata a lungo interrotta causando qualche disagio agli automobilisti in quel momento in transito