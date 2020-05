Cinque auto completamente divorate dal fuoco nella notte: indagano i carabinieri

Una Volvo V40, una Citroen Ds4, una Daewoo Matiz, una Ford Ka ed una Fiesta. Questi i modelli delle cinque autovetture che verso le ore 3 di sabato notte sono state completamente divorate dalle fiamme a causa di quello che, dopo i primi rilievi, sembrerebbe essere stato uno sfortunato cortocircuito. L'incendio, che è divampato all'interno di un parcheggio condominiale esterno, sarebbe iniziato dalla Volvo per poi propagarsi a quelle a fianco. Fortunatamente, in breve tempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, non prima però che tutti i mezzi finissero completamente distrutti nel rogo. In ogni caso non si registrano altri danni a cose o persone, ma sul fatto indagano comunque i carabinieri che, al momento, avrebbero scartato l'ipotesi dell'atto doloso.

I vigili del fuoco, nel pomeriggio di sabato, sono poi intervenuti in un'abitazione di Mignagola a causa di un denso fumo nero proveniente da un'abitazione. In questo caso alcuni residenti della zona si erano allarmati, contattando così subito i pompieri, ma fortunatamente non si trattava di un incendio ma "semplicemente" di una pentola dimenticata sui fornelli e poi bruciata.