Incendio improvviso: auto avvolta dalle fiamme nel pomeriggio

Attimi di grande paura per i residenti di via Casoni a Castelfranco Veneto. Nel pomeriggio di martedì 20 novembre, intorno alle ore 16.30, un'automobile ha preso fuoco a pochi metri di distanza dalle case.

L'auto carbonizzata è una Fiat Panda che in pochi minuti è stata avvolta dalle fiamme. Ancora da chiarire quali siano state le cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio. Provvidenziale l'intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno provveduto a riportare la situazione alla normalità spegnendo le fiamme e rimuovendo il mezzo carbonizzato. Nell'incendio nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto e per svolgere i rilievi di rito.

