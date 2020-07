Auto prende fuoco davanti al panificio: intervengono i pompieri

Attimi di paura questa mattina, giovedì 2 luglio, all'altezza del panificio Quaggiotto di Resana, lungo la Castellana. Un'automobile di colore grigio metallizzato ha preso fuoco poco dopo le 9.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le fiamme, nel giro di pochi minuti, hanno completamente avvolto la vettura, provocando un'alta colonna di fumo nero che ha creato non poco scompiglio sia nelle vicinanze del parcheggio che lungo la Castellana. Alla base del rogo sembra esserci un cortocircuito. Nessuna persona si trovava all'interno del veicolo nel momento in cui sono divampate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incendio. L'intervento si è concluso in mattinata. Sempre giovedì mattina, una seconda auto ha preso fuoco, questa volta in Borgo Cavalli a Treviso. Anche in questo caso sembra che il rogo sia partito da un cortocircuito. I vigili del fuoco erano stati allertati ma, al loro arrivo, i presenti avevano già spento le fiamme usando un estintore.