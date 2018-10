Auto distrutta dalle fiamme nella notte: i carabinieri sospettano un caso doloso

E' andata completamente distrutta dalle fiamme. Questo il destino subito da una piccola utilitaria di colore bianco che, nella notte tra venerdì e sabato, è stata totalmente divorata dalle fiamme. Sul posto, in via Sant'Elena a Silea, sono così dovuti intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri che, dopo aver visonato la scena e preso informazioni dai pompieri sul possibile innesco delle fiamme, ritengono ora possa trattarsi di un incendio doloso, tanto che sono in corso indagini per capire chi possa essere stato e per quale motivazione.