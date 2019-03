Due auto distrutte dalle fiamme nella notte: scatta il sospetto di un piromane

E' allarme piromane a Spresiano dopo che due auto sono state divorate dalle fiamme in sole due ore e a poca distanza l'una dall'altra. E' successo nella notte tra venerdì e sabato in via Vecellio ed a Borgo Mas, tra le 2 e le 3, ed entrambi i mezzi, di proprietà di stranieri, sono andati completamente distrutti. Come riporta "la Tribuna", immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno impedito che le fiamme potessero colpire alcune strutture presenti nei pressi delle auto e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul fatto indagano però i carabinieri di Treviso in quanto i due episodi sembrano strettamente legati uno all'altro. Da capire se possa trattarsi di un piromane o magari di una bravata di un ubriaco del posto.