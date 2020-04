Auto avvolta dalle fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Doppio intervento per i vigili del fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile. Erano le 9.30 quando un'auto ha iniziato a prendere fuoco in Via 4 Novembre a Trevignano.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna per spegnere nel minor tempo possibile il rogo divampato davanti a un'abitazione del posto. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo ma i danni alla vettura sono stati davvero ingenti. Una volta terminato l'intervento il veicolo era completamente inservibile. E' molto probabile che a scatenere l'incendio sia stato un problema tecnico. Poche ore più tardi, invece, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un secondo intervento avvenuto in Via Cavour a Codognè. Erano le 11.20 quando un camion si è bloccato nel bel mezzo della strada a causa dello spostamento improvviso di una trave in acciaio trasportata dal mezzo pesante. Il camion si è fermato in prossimità di una rotonda. Nonostante ci siano voluti diversi minuti per poter spostare e mettere in sicurezza la trave, i disagi per il traffico sono stati pochissimi e, anche in questo caso, nessuna persona rimasta ferita.

