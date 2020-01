Tettoia con fotovoltaico prende fuoco nella notte: completamente distrutte quattro auto

Tanta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito. Questo il bilancio dell'imponente rogo che verso le 00.30 si è scatenato in via Montegrappa a Vedelago. A prendere fuoco è stata infatti un'autorimessa con tettoia, con posizionati dei pannelli fotovoltaici sul tetto, che custodiva ben quattro auto andate completamente distrutte nell'incendio. Ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato il prorietario di casa, un 40enne del posto, che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto si sono quindi recati i carabinieri e i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Treviso che hanno messo in sicurezza l'area ma non hanno potuto salvare le autovetture della famiglia. Per quanto riguarda, invece, le cause di innesco delle fiamme queste sarebbero da ricondurre ad un improvviso cortocircuito all'impianto elettrico.