Preoccupazione all'alba: auto prende fuoco in corsa

Preoccupazione sabato mattina in via Togliatti a Montebelluna. Verso le ore 5, infatti, un'autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in corsa, forse per un cortocircuito. Immediato è stato però l'intervento congiunto dei carabinieri e dei vigili del fuoco che in breve hanno messo in sicurezza l'area e spento le fiamme senza che ci fossero feriti. Ingentissimi, invece, i danni subiti dal mezzo.