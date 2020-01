Due auto divorate dalle fiamme all'alba: devono intervenire i vigili del fuoco

Due auto completamente divorate dalle fiamme in pochi minuti. Questo quanto accaduto sabato mattina, verso le ore 7, in via Zateri a Nervesa della Battaglia. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con due squadre da Montebelluna, ma al loro arrivo le fiamme avevano ormai avvolto entrambe le autovetture, distruggendole. Dalle prime verifiche effettuate sul posto sembra che il rogo sia iniziato ai danni di uno solo dei mezzi, coinvolgendo poi nell'incendio una seconda macchina parcheggiata vicina. In ogni caso, una volta spento il tutto, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area.