Incendio nella notte in un autodemolitore di Castelfranco Veneto: interviene Sicuritalia

CASTELFRANCO VENETO Martedì scorso nella notte, intorno alle 2, una guardia giurata Sicuritalia durante un giro di ispezione si è accorto di un principio di incendio in un autodemolitore nella zona industriale di Castelfranco Veneto. L’incendio era divampato nel retro del magazzino, dove erano accumulati dei materiali altamente infiammabili, tra cui trucioli in acciaio. Accertatosi del pericolo in corso, la guardia giurata ha poi provveduto ad allertare immediatamente i vigili del fuoco che sono accorsi in loco provvedendo nelle ore successive a sedare il rogo.