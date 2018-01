Incendio in autostrada: automobile in fiamme al casello di Preganziol

PREGANZIOL I vigili del fuoco di Mestre e Treviso sono intervenuti nel primo pomeriggio di domenica per un pericoloso incendio divampato a pochi metri di distanza dal casello autostradale di Preganziol Ovest.

Stando alle prime ricostruzioni dei soccorritori giunti sul posto, intorno alle 14.10 di domenica 28 gennaio, un'automobile con targa italiana ha preso fuoco in prossimità del casello autostradale, rimanendo bloccata proprio sotto la pensilina adibita al pagamento dei pedaggi. In pochi minuti la macchina è stata avvolta dalle fiamme e l'incendio ha preso il sopravvento. Nessun problema per gli occupanti del veicolo, che sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme incenerissero l'auto, anche se il mezzo rimasto fermo in una delle piste della stazione autostradale ha richiesto la chiusura del casello per circa due ore, con deviazione del traffico in uscita verso la barriera di Venezia Est. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polstrada e i carabinieri, oltre a tre mezzi ausiliari di CAV Spa, che ha in gestione il tratto autostradale, con personale di supporto. Le operazioni di spegnimento sono durate circa 15 minuti e sono state seguite da verifiche sulla tenuta della pavimentazione della pista del casello. Verso le 16 la stazione ha potuto riaprire al traffico.

