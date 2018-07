Incendio improvviso: automobile viene divorata dalle fiamme

PIEVE DI SOLIGO Era la tarda mattinata di domenica 22 luglio quando, da sotto il cruscotto di un'Alfa Romeo di colore scuro, una nube di fumo ha iniziato a fuoriuscire dal veicolo che, pochi minuti dopo, è stato completamente avvolto dalle fiamme.

La vettura stava transitando a pochi metri di distanza dalla sede di Ascopiave sulla strada che collega Pieve di Soligo a Sernaglia della Battaglia. In pochissimo tempo l'automobile era già irrecuperabile. I vigili del fuoco di Conegliano si sono precipitati sul luogo dell'incendio dopo le segnalazioni di numerosi automobilisti che, passando lungo la strada, avevano notato la vettura in fiamme. A provocare l'incendio è stato molto probabilmente un improvviso guasto tecnico. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo ma le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore. La persona che si trovava alla guida del mezzo è riuscita ad accostare in tempo evitando una vera e propria tragedia. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.

