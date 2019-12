Auto prende fuoco in A27: autostrada chiusa in mattinata

Erano le 10.20 di martedì mattina, 10 dicembre, quando lungo l'autostrada A27, in direzione Conegliano, nel comune di Spresiano al kilometro 28+250, un'automobile è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Il conducente del veicolo è riuscito ad accorgersi in tempo del problema, accostando il veicolo a lato della carreggiata e mettendosi in salvo prima che fosse troppo tardi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio. L'autostrada è rimasta chiusa per una quindicina di minuti ma ora è stata riaperta.