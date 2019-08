Auto prende fuoco in autostrada: intervengono i vigili del fuoco

Incendio autovettura in Autostrada A28 tra Sacile Ovest e Godega di Sant'Urbano. I vigili del fuoco di Pordenone, assieme alla squadra del distaccamento di Conegliano, sono intervenuti nell'autisdrada A28, km 41, per incendio autovettura.

Il conducente è riuscito a parcheggiarla in una piazzola dell'autostrada e a mettere in salvo i beni personali prima che l'incendio coinvolgesse l'intero autoveicolo, che all'arrivo dei pompieri era completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto anche il personale di Autovie Venete che attivava la cartellonistica mobile per segnalare la situazione e la polizia stradale per i rilievi del caso.