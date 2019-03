Allarme in un'azienda agricola: a fuoco fieno e paglia all'interno di un capannone

Allarme sabato mattina, in via Ciel 31 a San Zenone degli Ezzelini, a causa di un incendio divampato all'interno di un capannone dell'Azienda Agricola Rinaldo. Ancora sconosciute le origini del rogo che ha avvolto il fieno e la paglia contenuti nella struttura, ma le alte fiamme e il denso fumo nero hanno portato sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, due da Montebelluna, una dei volontari di Asolo, oltre ad alcuni colleghi di Vicenza. Al momento non ri registrano fortunatamente danni a persone, mentre la struttura invasa dalle fiamme è andata completamente distrutta.

