Paura a Refrontolo: capannone per la lavorazione del plexiglas avvolto dalle fiamme

REFRONTOLO Un'altra azienda trevigiana avvolta dalle fiamme. E' successo nella serata di domenica 25 marzo in via Crevada a Refrontolo, nello stabilimento della ditta Ovag, specializzata nella lavorazione del plexiglas.

Stando alle testimonianze dei primi soccorritori giunti sul posto, le fiamme sarebbero divampate pochi minuti dopo le 21 e, in brevissimo tempo avrebbero avvolto l'intera struttura provocando danni molto ingenti allo stabilimento. Sul posto si sono precipitate sei squadre di vigili del fuoco da Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso che stanno provando a gestire l'emergenza tentando di isolare il più possibile le fiamme. Al momento non sembrano esserci persone coinvolte nel rogo. Le operazioni di spegnimento potrebbero andare avanti tutta la notte. Ancora sconosciute le cause che hanno dato origine all'incendio.