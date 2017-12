Titolare salva l'azienda dal rogo: durante le indagini i carabinieri trovano poi il colpevole

Era la tarda serata di mercoledì scorso quando in Via Belluno a Sedico, nel piazzale antistante un’azienda che si occupa di arredamenti, si è improvvisamente sviluppato un incendio che ha interessato una decina di bancali ed altro legno di scarto privo di valore. Solo però grazie alla prontezza di riflessi del titolare della ditta, e l’immediato intervento di due squadre dei vigili del fuoco di Belluno, che hanno domato le fiamme, si è riusciti a scongiurare il peggio, tanto che il rogo è rimasto circoscritto senza causare grossi danni né feriti.

In seguito, i carabinieri della locale stazione, coordinati dal Comando Compagnia di Feltre, hanno avviato le prime indagini intuendo immediatamente la natura dolosa dell’evento. Al termine così dell’attività investigativa, condotta dapprima d’iniziativa e poi sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Belluno, è stato individuato l’autore del delitto, un 37enne del posto che avrebbe agito per motivi personali avendo avuto degli screzi con il titolare della ditta. Nel corso delle indagini sono state poi sviluppate diverse attività di Polizia Giudiziaria tra cui una perquisizione a carico dell’indagato, nel corso della quale sono stati sequestrati gli indumenti che si ritiene il reo indossasse la sera in cui avrebbe appiccato le fiamme.