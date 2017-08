Balle di fieno vanno a fuoco nella notte: vigili del fuoco al lavoro per ore

Erano da poco passate le due di notte quando un imponente incendio è divampato in un deposito di rotoballe di fieno nel comune di Rolle in provincia di Belluno. Il fieno ha iniziato a bruciare immediatamente generando un'altissima nube di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco di Belluno insieme ad alcuni volontari dell'Alpago. Dieci in totale le unità impegnate sul posto fino all'alba per domare le fiamme. Solo dopo le cinque del mattino l'incendio è stato spento e la situazione è potuta tornare alla normalità. Molto ingenti i danni al raccolto, andato letteralmente in fumo nella sua interezza. Ancora ignote le cause che hanno dato origine al rogo. Al momento non è esclusa del tutto la pista dolosa, sulla vicenda sono al lavoro anche le forze dell'ordine.