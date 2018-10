Camion carico di fieno prende fuoco: intervengono i pompieri

Nessun ferito ma solo un grande spavento per l'incendio che, lunedì mattina, ha interessato il carico di un camion che stava trasportando numerose balle di fieno.

Provvidenziale l'intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme prima che queste raggiungessero il motore del camion. La vicenda è avvenuta in via Molinetto, nella frazione di Saletto a Breda di Piave. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono durate qualche ora ma già in tarda mattinata la situazione era tornata alla normalità. Sul posto, insieme ai pompieri, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi sul luogo dell'incendio per accertare le cause che hanno portato allo scoppio del rogo.

Gallery