Scoppia un incendio a Falzè di Piave: due baracche distrutte dalle fiamme

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Vigili del fuoco al lavoro, nella mattinata di domenica 1 luglio, per spegnere le fiamme divampate in due baracche di via Sernaglia 45, nella frazione di Falzè di Piave.

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle ore 11.13 da parte dei residenti della zona che hanno visto un'alta nube di fumo alzarsi tra le case. Sul posto sono intervenute le squadre di Treviso, Montebelluna, Conegliano, e Gaiarine. Una presenza massiccia visto che l'incendio, in pochi minuti, rischiava di assumere dimensioni pericolose data la vicinanza delle due baracche a un'abitazione della zona. Al loro interno i due capanni erano pieni di materiali legnosi e agricoli, altamente infiammabili. Fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel rogo. In via Sernaglia sono però intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine. Carabinieri e polizia di Stato si sono subito messi al lavoro per accertare l'esatta natura del rogo. La situazione è tornata alla normalità solo nel primo pomeriggio.

