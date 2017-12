Incendio ad Arcade: il tetto della barchessa di villa Cavalieri divorato dalle fiamme

ARCADE E' un bilancio davvero molto pesante quello che si registra al termine di un grave incendio, divampato nel tardo pomeriggio di sabato 23 dicembre, in via Don Tognana ad Arcade.

Ad andare a fuoco è stata l'ex barchessa di villa Cavalieri, attualmente di propietà dell'Ater, al cui interno trovano posto ben nove appartamenti occupati da altrettante famiglie di residenti. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, le fiamme hanno iniziato a diffondersi partendo da un appartamento del primo piano occupato da una famiglia di origine marocchina. Da lì il rogo si è propagato ai piani superiori dell'edificio fino a raggiungere il tetto. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con quattro mezzi provenienti da Treviso, due da Montebelluna e altri due da Conegliano. Un dispiegamento di forze necessario per provare ad arginare la furia delle fiamme. Tutti i residenti sono stati fatti evacuare ma, a incendio in corso, i soccorritori si sono accorti che all'appello mancava un'anziana signora residente in uno dei nove appartamenti della struttura. I pompieri si sono precipitati a recuperarla e l'hanno trovata a letto, intenta a dormire. Grazie al loro intervento la donna è riuscita a salvarsi mentre una persona è rimasta intossicata e altre due donne sono state ricoverate al pronto soccorso in stato di shock. A perdere la vita, purtroppo, è stato un cagnolino rimasto intossicato all'interno dell'edificio. I danni alla struttura sono a dir poco ingenti e ben sei appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Con l'edificio completamente evacuato i residenti hanno trovato ospitalità nella notte a casa di parenti e conoscenti.