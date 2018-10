Spaventoso incendio nel bellunese: bosco in fiamme, soccorsi complicati

Nel pomeriggio di mercoledì 24 ottobre un grosso incendio boschivo si è sviluppato tra Taibon Agordino e Cencenighe, in provincia di Belluno. La causa all'origine delle rogo, al momento non confermata, sembrerebbe essere la caduta di un albero su dei tralicci della corrente.

Il forte vento ha alimentato le prime fiamme portando allo scoppio di un incendio di dimensioni sempre più imponenti. Le condizioni meteo sfavorevoli di queste ore non hanno consentito l’uso dell’elicottero per le operazioni di spegnimento. «Sul posto – fa presente l’assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin – sono presenti e operativi a terra i servizi forestali e la protezione civile. E’ stata inoltre richiesta per la giornata di venerdì l’attivazione di due aerei antincendio canadair del Dipartimento nazionale della protezione civile. La situazione è costantemente monitorata». Al momento non sembrano esserci persone coinvolte nel rogo ma i danni alla vegetazione potrebbero essere gravissimi. L'area interessata dalle fiamme è infatti molto ampia e la nube di fumo sprigionata dall'incendio è arrivata fino alle province di Treviso e Venezia, come mostrano le immagini sottostanti scattate dal satellite e nel cielo sopra Villorba nel tardo pomeriggio di mercoledì. A Biancade l'imponente nube di fumo ha portato addirittura la cenere a depositarsi sulle auto ferme in sosta. Vista la gravità dell'incendio lo stabilimento di Luxottica ha deciso di sospendere momentaneamente la produzione.

