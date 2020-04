A fuoco un sottobosco di 550 mq: immediato l'intervento dei volontari dell'Avab

Intorno alle 14 di venerdì l'AVAB Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello, è intervenuta con due squadre in zona Madonna del Covolo, nel comune di Pieve del Grappa, per risolvere un principio di incendio boschivo che ha coinvolto una porzione del sottobosco di circa 550 mq. La rapidità degli operatori ha fatto si che l'incendio, già in rapida espansione, non si propagasse ulteriormente, vista anche la rapidità di avanzamento dovuta allo spesso strato di materiale secco a terra e le condizioni meteo favorevoli allo sviluppo del rogo. Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa e successivamente i vigili del fuoco di Montebelluna. Le cause che hanno portato al verificarsi del sono in fase di accertamento da parte dei militari. «Un grazie ai volontari e a tutti gli enti sempre vigili sul territorio della Pedemontana» ha dichiarato l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin.

