Camino in fiamme nel centro di Asolo: sul posto intervengono i vigili del fuoco

ASOLO Attimi di apprensione pochi minuti prima dello scoccare di mezzogiorno nella centralissima via Dante ad Asolo. A causa di un problema alla canna fumaria, il camino di una palazzina di tre piani ha iniziato ad andare a fuoco verso le ore 11.45.

I residenti dell'edificio storico si sono subito accorti che qualcosa non andava e hanno provveduto a chiamare sul posto i vigili del fuoco giunti davanti all'edificio con una squadra proveniente da Asolo e una da Treviso. L'intervento è stato particolarmente delicato dal momento che gran parte dell'edificio presentava molte parti in legno che avrebbero potuto aumentare a dismisura la grandezza del rogo. Fortunatamente così non è stato e i soccorritori sono riusciti a tenere a bada le fiamme. Diversi i danni riportati dalla canna fumaria ma nel complesso nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Intorno all'edificio, durante le operazioni di spegnimento si è radunata una piccola folla di curiosi, attratta dall'inaspettata presenza dei pompieri nel cuore del borgo asolano.