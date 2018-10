Incendio all'alba: camion prende fuoco in autostrada

Erano le 5.30 del mattino quando un camion che stava trasportando elettrodomestici in direzione Milano ha preso fuoco in autostrada. Un incendio che ha rischiato di paralizzare l'A4 nel tratto compreso tra i comuni di San Donà di Piave e Portogruaro.

Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto sembra che l'incendio abbia avuto origine da una ruota del camion per poi propagarsi a tutto il resto del rimorchio. Il mezzo stava trasportando elettrodomestici e l'intervento dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e San Donà è servito a salvare la motrice e una parte del carico. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area si sono concluse poco dopo le 8 di mattina. Il traffico in autostrada, vista l'ora, ha subito solo qualche piccolo rallentamento mentre in queste ore la situazione sembra già essere tornata alla normalità. Illeso il conducente alla guida del camion.