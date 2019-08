Paura alle Bandie: nei pressi della piscina prendono fuoco un camper ed una roulotte

Paura nella tarda mattinata di domenica al Centro Nuoto Le Bandie di via Vecellio a Spresiano. Poco dopo le ore 11, infatti, un denso fumo nero si è improvvisamente sprigionato da un camper in sosta nell'area verde del parco antistante la piscina di proprietà della famiglia Mosole. Immediatamente è quindi scattato l'allarme tra tutti i presenti, in quanto in pochi minuti delle alte fiamme hanno iniziato ad avvolgere il mezzo e ad intaccare, tramite delle tende esterne, persino una roulotte che si trovava posteggiata poco distante. Inutile, purtroppo, l'intervento dei presenti con alcuni estintori, le fiamme hanno attecchito fin da subito e hanno divorato totalmente il camper e danneggiato lievemente la roulotte. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la zona non è stata evacuata, ma lo spavento è stato comunque notevole, soprattutto per i bagnanti della piscina che si trovava a pochi metri dal rogo. Ancora poco chiare, invece, la causa d'innesco dell'incendio, ma dalle prime testimonianze sul posto potrebbe essersi trattato di un cortocircuito. A mettere in sicurezza tutta l'area, e a bonificare due piccole bombole di Gpl, sono comunque infine intervenuti i vigili del fuoco.

