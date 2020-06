Camper prende fuoco, nube di fumo visibile a chilometri di distanza

Un'imponente nube di fumo nero si è alzata dalla frazione di Sarano, a Santa Lucia di Piave, poco prima delle ore 13 di oggi, martedì 2 giugno. L'incendio è divampato all'incrocio tra via Vanizza e via Europa dove un camper ha preso fuoco per un problema legato alla batteria.

Le fiamme hanno però raggiunto anche l'abitazione vicina danneggiando la legnaia e un capanno che proteggeva un'auto e un trattore: le lamiere sono crollate sui mezzi, distruggendo il veicolo e danneggiando il trattore. I residenti hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e Treviso, al lavoro per diverse ore sul luogo dell'incendio. Danni ingenti non solo al camper ma a tutta l'abitazione. La nube di fumo nero che si è alzata da via Vanizza ha messo in allarme diversi cittadini che sui social hanno iniziato a condividere le immagini della colonna di fumo, visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Il proprietario dell'abitazione è stato soccorso per un principio di intossicazione dovuto al fumo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi sulla dinamica dell'accaduto.