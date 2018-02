Canna fumaria in fiamme: provvidenziale intervento dei vigili del fuoco

GORGO AL MONTICANO Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 17 di domenica 4 febbraio nella frazione di Cavalier. I pompieri sono stati chiamati dai residenti di un'abitazione della zona che si erano accorti che la loro canna fumaria stava andando a fuoco.

Giunti sul posto pochi minuti dopo i soccorritori non hanno avuto difficoltà a riportare la situazione alla normalità, domando le fiamme e limitando i danni all'edificio. Già prima di sera il rogo era stato spento. Quello di Gorgo al Monticano non è stato però l'unico intervento di questo tipo durante la giornata odierna. Poco dopo l'ora di pranzo infatti i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in supporto ai vigili del fuoco di Padova per un'altra canna fumaria in fiamme. Anche in questo caso l'incendio è stato spento con successo anche se i danni all'abitazione sono stati leggermente più ingenti rispetto a quelli di Cavalier. Nessuna persona è rimasta comunque coinvolta nei due roghi.