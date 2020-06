Incendio in un capannone all'alba, decine di allagamenti nella Castellana

Quella che è trascorsa è stata una nottata di superlavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso e del distaccamento di Castelfranco per contenere gli effetti dell'ondata di maltempo che ha colpito duramente soprattutto l'asolano e la Castellana. Almeno una cinquantina, tra prosciugamenti e taglio piante, gli interventi eseguiti dai pompieri, tutti concentrati nella zona di Castelfranco (sotto il centro di Castelfranco invaso dall'acqua) e Riese Pio X con lo svuotamento di scantinati e cantine, di magazzini commerciali, di autorimesse condominiali, di sottopassi e strade. Questa mattina, intorno alle ore 5.30, si è verificato anche un principio di incendio all'interno di un capannone che è stato prontamente spento dai vigili del fuoco di Conegliano, in via Cesare Battisti.

