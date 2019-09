Incendio si scatena in un capannone agricolo: muoiono due bovini nella stalla

Dramma nella notte tra sabato e domenica in via Falzadei a Paese. Verso le ore 2.40, infatti, un imponente incendio si è scatenato all'interno di un capannone agricolo e di una stalla contenente delle rotoballe a 60 bovini. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso con due squadre, ma il rogo si è propagato in velocità e nelle fiamme sono purtroppo deceduti due animali. Solo dopo diverse ore le fiamme sono state domane e la struttura messa in sicurezza senza che fortunatamente nessuno rimanesse ferito.

