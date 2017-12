Ponzano: Incendio al pian terreno della villetta, danni ingenti

PONZANO Incendio in una villetta di via della Costituzione 7 a Ponzano Veneto. Le fiamme sono divampate verso le 18.35 di oggi, 26 dicembre, per cause ancora da accertare. La colonna di fumo è stata avvistata da diverse zone del comune. Prontamente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Treviso per spegnere le fiamme che avevano interessato buona parte del salotto e della cucina al piano terra.

Al momento del rogo era presente all'interno dell casa una signora anziana che però fortunatamente non è rimasta ferita. I vigili del fuoco hanno lavorato per molte ore per mettere in sicurezza l'abitazione, pur rimanendo comunque inagibile. Sul posto anche i carabinieri ei Suem118.