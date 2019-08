Incendio in una cascina, fiamme minacciano le case vicine

Giovedì sera, verso le ore 20, in via San Mor a Vittorio Veneto una porzione di una vecchia abitazione disabitata, collegata ad un caseggiato abitato, è stata avvolta dalle fiamme ed ha provocato seri danni all'intera struttura già in pessimo stato di conservazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano che si sono portati subito sul posto. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona sono andate avanti fino a notte fonda. I residenti del caseggiato confinante sono stati evacuati per sicurezza. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita nel rogo ma i danni all'edificio sarebbero piuttosto ingenti. Ancora in fase di accertamento, invece, le cause che hanno dato origine al rogo.