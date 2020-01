Attimi di paura a Cavasagra: il tetto prende fuoco, sul posto i vigili del fuoco

Momenti di paura domenica sera, verso le 19.20, in via San Filippo Neri a Cavasagra di Vedelago. Sul posto si sono infatti presentati ben 5 mezzi dei vigili del fuoco da Asolo, Treviso e Castelfranco Veneto a causa di un improvviso incendio che ha avvolto il tetto ventilato di una abitazione della zona. Ancora ignote le cause di innesco del rogo (forse un problema ad un camino), ma fortunatamente in meno di due ore i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle alte fiamme che ormai si erano sprigionate causando non pochi danni all'intera copertura. Nonostante la portata dell'incendio, non si registrano feriti, mentre molteplici residenti sono usciti dalle loro case formando un capannello di persone proprio nella zona di intervento per verificare di persona le operazioni di spegnimento, tanto che è dovuta intervenire la polizia locale, insieme al sindaco Cristina Andretta, per chiudere la viabilità e transennare l'area. In ogni caso, tre nuclei familiari dovranno passare la serata da amici e parenti in quanto i loro appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Caricamento in corso . . . Caricamento dello spot . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery