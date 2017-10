Incendio in un ricovero per animali e attrezzi agricoli: devono intervenire i pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16.45 di sabato in località Caupo nel comune di Seren del Grappa (BL) per l'incendio di un ricovero per animali ed attrezzature agricole. Sul posto sono così intervenuti due automezzi del distaccamento permanente di Feltre ed uno dei volontari feltrini con un totale di ben dieci unità operative. Nell'incendio sono rimasti uccisi tre polli e sono rimasti leggermente ustionati un cucciolo di gatto ed un cane, comunque prontamente soccorsi dai pompieri che li hanno poi consegnati per le cure al proprietario essendo lui stesso un veterinario. L'intervento è terminato alle ore 19.13, ma le indagini per determinare la causa dell'incendio sono tutt'ora in corso.