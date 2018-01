Allarme al centro benessere: principio d'incendio nella notte, vigili del fuoco sul posto

MONTEBELLUNA Vigili del fuoco in azione nella tarda serata di venerdì 19 gennaio dopo che i titolari di un noto centro benessere situato in via Monte Pasubio hanno chiamato i soccorsi per un principio d'incendio divampato all'interno dei locali della Spa.

Arrivati sul posto i soccorritori si sono accorti che la situazione era meno grave del previsto: le fiamme sono state circoscritte in pochi minuti e i danni riportati dalla struttura sono stati minimi. Ancora da chiarire le esatte cause che hanno dato origine al piccolo rogo, quel che è certo è che l'intervento dei vigili del fuoco e i lievi danni provocati dalle fiamme ad alcune attrezzature della struttura, hanno costretto il centro benessere a tenere chiuse le serrande in una giornata generalmente di grande affluenza come il sabato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell'accaduto. L'affezionata clientela del centro benessere montebellunese può quindi stare tranquilla: visti i danni non ingenti, la Spa punta a riaprire i battenti già nei prossimi giorni.